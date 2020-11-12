وسط استمرار تعذيبها.. السلطات الإيرانية تنقل زينب جلاليان إلى سجن مدينة يزد

المعتقلة السياسية زينب جلاليان محتجزة في سجون إيران منذ عام 2007، وقد تم ترحيلها إلى عدة سجون حتى الآن، لكن النظام الإيراني أخرجها مؤخرًا من سجن كرمانشاه في شرق كردستان، وهي محتجزة حاليًا في سجن مدينة يزد.

وأفادت شبكة حقوق الإنسان في كردستان إلى أنه لم يتم تقديم أية معلومات عن زينب جلاليان منذ مدة.

وحول وضع زينب جلاليان، تحدثت الناشطة الكردية زينب بيازيدي التي تواصل حملة "الحرية لزينب جلاليان"، لوكالة "جن نيوز".

وقالت زينب بيازيدي إنه بعد إصابة زينب جلاليان بفيروس كورونا لم تستطع التنفس بسهولة، وأضافت "عينها اليمنى مصابة بالعمى، وتعرضت للتعذيب في سجن كرمنشاه، والآن هي على الأرض وساقاها مقيدتان بسلاسل".

(س و)