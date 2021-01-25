وبدأت الجولة الخامسة لمفاوضات ما تسمى "اللجنة الدستورية" بين ممثلين عن حكومة دمشق والجماعات المرتبطة بتركيا، في مقر الأمم المتحدة بجنيف، وسط استمرار إقصاء الممثلين الفعليين للشعب السوري.

وأعلنت ما تسمى هيئة التفاوض اختتام أعمال اليوم الأول من الدورة الخامسة لـ "اللجنة الدستورية" المصغرة في مبنى الأمم المتّحدة بمدينة جنيف السويسرية.

وتتكوّن الهيئة المصغرة للجنة من 45 عضواً، موزعين على الشكل التالي: 15 من حكومة دمشق و 15 من المجموعات المدعومة من تركيا، في حين أنه من المفترض أن يمثل الـ 15 الباقين المجتمع المدني إلا أنهم يمثلون حكومة دمشق وأنقرة أيضاً.

وأشارت ما تسمى بهيئة التفاوض إلى أنه من المقرّر أن تستمر الدورة الحالية حتى تاريخ ٢٩ من الشهر الجاري، بجلستين يومياً، وبتسيير من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.

وكشفت مصادر متطابقة لشبكة العربية أن الرئيس المشترك لوفد حكومة دمشق، أحمد الكزبري، رفض مقترحين حول منهجية عمل الجولة وآلية بحث جدول الأعمال المبادئ الأساسية للدستور.

ولم تحقق أي من جولات المفاوضات السابقة تقدماً يذكر حتى الآن بسبب إقصاء القوى الفعلية على أرض الواقع في سوريا، إذ ما يزال إقصاء ممثلي شمال وشرق سوريا عن هذه اللجنة مستمراً حتى الآن بفعل الضغط التركي ورضوخ روسيا وحكومة دمشق لها.

(ي ح)