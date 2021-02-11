وسط استمرار الاشتباكات مقتل 9 من عناصر جيش الاحتلال التركي على الأقل في غاري

وبحسب ما أفادت به مصادر من قوات الدفاع الشعبي لوكالة فرات للأنباء، فقد قتل 9 جنود من عناصر جيش الاحتلال التركي على الأقل في الاشتباكات التي شهدتها منطقة كاري الواقعة ضمن مناطق الدفاع المشروع "مديا".

وأوضحت مصادر قوات الدفاع الشعبي، بانه من المحتمل ان يكون أعداد قتلى وجرحى الاحتلال التركي أكثر من ذلك.

فيما تفيد المعلومات بأن الاشتباكات القوية بين مقاتلي قوات الدفاع الشعبي وجيش الاحتلال التركي مازالت مستمرة في منطقة غاري.

وكانت وسائل إعلام تابعة للاحتلال التركي قد صرحت في وقت سابق بأن 3 من جنودها قتلوا، وأصيب 4 آخرين في الاشتباكات التي شهدتها منطقة غاري.

(د ج)