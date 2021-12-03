وسط انهيار الليرة... ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 21,31% في تشرين الثاني

وقالت وكالة فرانس برس إن أسعار المواد الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 21,31% مقارنة بالفترة ذاتها من تشرين الثاني العام الماضي، بعدما بلغت النسبة 19,89 % في تشرين الأول، وفق مكتب الإحصاءات التركي.

ويعد الرقم الأعلى خلال ثلاث سنوات. وأدى التضخم المتواصل إلى تراجع القدرة الشرائية للأتراك.

ويبلغ معدل التضخم الذي تستهدفه تركيا رسميًّا خمسة في المائة.

وراجعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني السيادي في تركيا إلى "سلبي"، مشيرة إلى "تراجع الثقة داخليًّا".

خسرت الليرة نحو 30 % من قيمتها خلال الشهر الماضي مقابل الدولار، وأكثر من 45 % منذ مطلع العام.

ويأتي الارتفاع بعد خفض معدّل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي في تشرين الثاني تحت ضغط الرئيس رجب طيب أردوغان، المناهض لرفع معدلات الفائدة، على المصرف المركزي.

ودعا أردوغان مرارًا إلى خفض معدلات الفائدة لتحفيز النمو والإنتاج وزيادة الصادرات.

وفي موقف يتعارض مع الفكر الاقتصادي التقليدي، يصر أردوغان على أن ارتفاع معدلات الفائدة يؤدي إلى زيادة التضخم وشدد على معارضته هذا الأسبوع لأي ارتفاع رغم قلق الأسواق.

سجّلت تركيا نموًّا على أساس سنوي في إجمالي ناتجها الداخلي بلغ 7,4 % في الفصل الثالث من العام، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء، فيما بلغت توقعات النمو حوالى تسعة في المئة عام 2021.

وتعرّضت تركيا آخر مرة إلى أزمة في عملتها سنة 2018 عندما سجّلت الليرة مستويات متدنية قياسية على وقع سجال بين أنقرة وواشنطن.

(م ش)