وسط التوتر في الشرق الأوسط.. بلينكن يلتقي السيسي

اجتمع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن في القاهرة بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية المصري، سامح شكري، ومن المتوقع أن تتناول المحادثات قضايا إقليمية، من بينها مساعي الانتقال السياسي في السودان، والجمود بين الفصائل المتنافسة في ليبيا.

وفي هذا الصدد، قال نيد برايس؛ المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن الوزير أنتوني بلينكن، ناقش الجهود الجارية؛ لخفض التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين خلال اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، اليوم الإثنين.

وأضاف في بيان إن بلينكن أشار أيضاً إلى "أهمية الدعم الدولي الموحد؛ لإجراء انتخابات في ليبيا وسلط الضوء على أهمية الاتفاق السياسي الإطاري للتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني".

ويتوجه بلينكن في وقت لاحق، اليوم إلى القدس حيث سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وسط مخاوف في الداخل والخارج بشأن سياسات حكومة الإسرائيلية الجديدة.

وسيزور بلينكن رام الله أيضاً؛ للقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

وشهد الأسبوع الماضي، توتراً كبيراً ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين؛ وذلك على خلفية مقتل 9 فلسطينيين وسبعة إسرائيليين.

(م ش)