وسط التصدي للهجمات.. قسد توقد نيران نوروز في جبهات عين عيسى

وتصاعدت أعمدة الدخان من عشرات المواقع داخل أحياء عين عيسى، وخطوط الجبهات في قرى المعلق، صيدا، والمشيرفة وعلى الطريق الدولي الـM4، نتيجة إشعال مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية لنيران نوروز.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يشن فيه الاحتلال التركي ومرتزقته، قصفاً مكثفاً وهجمات على ناحية عين عيسى وقراها.

ولم يهدأ القصف التركي منذ الـ16 من شهر آذار/مارس الجاري، فيما تستمر مقاومة قوات سوريا الديمقراطية لمنع الفصائل من الوصول إلى الطريق الدولي.

وشهدت بلدة عين عيسى إلى جانب عشرات المدن والبلدات في شمال وشرق سوريا احتفالات بمناسبة حلول عيد نوروز المصادف للـ21 من شهر آذار/مارس الجاري.

(ز س/ل)

ANHA