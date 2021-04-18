وسط التأكيد على المقاومة وطرد المحتلين...تشييع جثمان الشهيد آلان إلى مزار قرية بينه

وتجمّع المئات من مُهجّري عفرين، وأهالي مقاطعة الشهباء، اليوم، أمام مشفى آفرين في ناحية فافين للمشاركة في مراسم تشييع الشهيد آلان بينه.

وكان الشهيد باسل حسين، الاسم الحركي آلان بينه، قد استشهد بتاريخ 16 نيسان الجاري في اشتباك مع جيش الاحتلال التركي في محيط ناحية شيراوا.

المراسم بدأت أمام المشفى، بالوقوف دقيقة صمت، قدّم بعدها عضو مجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين، رجب مصطفى، العزاء لذوي الشهيد ورفاق دربه، وتمنى لهم الصبر والسلوان.

مصطفى قال "إن الشهيد آلان استشهد في سبيل تحرير أرضه من المحتلين، ونعاهده بالسير على خطاه حتى تحقيق هدفه وتحرير عفرين".

ومن جانبها أشارت العضوة في مؤتمر ستار، نجاح حسين، في كلمة لها إلى أن الاحتلال يقتل المدنيين ويستهدف منازلهم في قرى الشهباء وعفرين بشكل مستمر، وهذه سياسة خبيثة من الاحتلال لتهجيرنا من أرضنا.

نجاح أكدت على الاستمرار في المقاومة والنضال والبقاء على أرضهم حتى تحريرها كاملة من الاحتلال ومرتزقته.

بعدها قرئت وثيقة الشهيد وسلمت لذويه، لينطلق بعدها المشيعون في موكب مهيب نحو مزار قرية بينه في ناحية شيراوا، حيث وري جثمان الشهيد آلان الثرى فيه، وسط تعالي الشعارات التي تحيي المقاومة وتمجد الشهداء.

(ف إ/سـ)

ANHA