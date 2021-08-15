وسط القصف على الريف أهالي تل تمر يستذكرون قفزة 15 آب

بالرغم من التصعيد العسكري للاحتلال التركي ومرتزقته من هجماتهم على ناحية تل تمر وقراها، إلا أن ذلك لم يمنعهم أهالي تل تمر من استذكار قفزة `15 آب في ذكراها السنوية ال 37 لأطلاق أول رصاصة ضد الاحتلال التركي من قبل الشهيد عكيد (معصوم قورقماز) عام 1984، وذلك من خلال احيائهم احتفالية بمؤسسة عوائل الشهداء بمركز المدينة تحت شعار" بروح مقاومة 15 آب كفاح الكريلا سينتصر، الخيانة والاحتلال ستندحر".

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة باسم مجلس عوائل شهداء تل تمر ألقاها عبد الباقي كوتي ليستذكر في بداية حديثه الشهيد عكيد وشهداء كردستان بأجمعهم، وقال:" قفزة 15 آب المجيدة هي عيد ميلاد وانبعاث جديد للشعب الكردي بشكلً خاص وشعوب المنطقة بشكلً عام"، مباركاً هذا اليوم على جميع الشعوب وشهداء كردستان وعلى القائد أوجلان.

وبعد الانتهاء من الكلمات أختمت الاحتفالية بتقديم مركز الثقافة والفن في ناحية تل تمر عروض فنية من خلال الأغاني الثورية والوطنية وسط عقد حلقات من الدبكة من قبل الحضور.

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ANHA