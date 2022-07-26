وسط المتغيرات الإقليمية والدولية.. بن سلمان يزور اليونان وفرنسا

يصل اليوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى أثينا، حيث من المقرر أن يكون التعاون العسكري وملف الطاقة في صلب الزيارة، كما سيزور بن سلمان باريس بعد أثينا، في زيارة رسمية لفرنسا تستغرق يومين، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ويشير جدول أعمال الزيارة إلى أن ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس سيعقدان مساء اليوم، محادثات موسعة في مقر رئاسة مجلس الوزراء بقصر مكسيم يعقبها توقيع عدة اتفاقات بين البلدين.

وأبلغ مصدر دبلوماسي في السفارة اليونانية في الرياض وكالة الأنباء الألمانية أن الاتفاقات "تشمل مجالات عديدة من أبرزها الطاقة والتعاون العسكري والنقل البحري بالإضافة إلى مد كابل اتصالات بحري يربط أوروبا بآسيا، حيث تقوم شركة "مينا هاب" بتطوير ممر البيانات من الشرق إلى المتوسط المملوك لكل من شركة الاتصالات السعودية وشركة "تي.تي.إس.إيه" اليونانية للاتصالات وتطبيقات الأقمار الصناعية".

وألمح المصدر إلى رغبة مشتركة لدى البلدين على صعيد توسيع حجم التعاون العسكري بين الرياض وأثينا خاصة بعد قرار الأخيرة في أيلول 2021 إرسال منظومة صواريخ "باتريوت" إلى السعودية على سبيل الإعارة وقوات يونانية محدودة تابعة للجناح القتالي 114 يبلغ عددها 120 جندياً بموجب اتفاق جرى توقيعه بين البلدين في نيسان 2021 للعمل على هذه المعدات تزامناً مع سحب الولايات المتحدة أنظمة صواريخ ومعدات وجنود من المملكة ومناطق بالشرق الأوسط.

وتقول مصادر وكالة الأنباء الألمانية إن الجانبين سيبحثان خلال المحادثات بنداً يتعلق بـ "تسريع توطين التقنية والصناعات العسكرية والمساندة في المملكة تحقيقاً لرؤية 2030".

وقال مصدر دبلوماسي في السفارة الفرنسية في الرياض، لوكالة الأنباء الألمانية، شريطة عدم الكشف عن هويته إن "المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها ومواجهة التحديات المشتركة وصون الأمن والاستقرار في المنطقة ومحاربة الإرهاب ستكون في صلب محادثات بن سلمان مع الرئيس إيمانويل ماكرون خلال لقائهما في قصر الإليزية"، لافتاً إلى أن زيارة بن سلمان للسعودية تأتي تلبية لدعوة من الرئاسة الفرنسية.

وأوضح المصدر أن "الجانبين سيبحثان عدة ملفات مهمة ورئيسة: هي الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة والملف النووي الإيراني والوضع في اليمن".

(م ش)