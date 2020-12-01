وسط الحظر المطبق بلدية الشعب في الرقة تستكمل مشاريعها الخدمية

تشهد مدينة الرقة منذ 26تشرين الثاني حظرًا كليًّا أعلنته خلية الأزمة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت المؤسسات الخدمية، وعلى رأسها بلديات الشعب من المؤسسات التي استثنيت من الحظر واستمر العمل ضمنها، قد استغلت هذه الفترة وخلو الشوارع لاستكمال مشاريعها الخدمية.

'إلى جانب التعقيم أعمال أخرى تقوم بها البلدية'

في مدينة الرقة عملت بلدية الشعب إلى جانب عمليات التعقيم التي قامت بها، على ترحيل الأنقاض من بعض شوارع المدينة، وتقليم الأشجار في منصفات الطرق والحدائق.

بينما اتجهت ورش الكهرباء والخدمات في بلدية الشعب إلى صيانة شبكات الإنارة وشاشات الإعلانات في المدينة.

'خدمات إنسانية'

ومن ضمن الأعمال التي قدمتها البلدية في إطار الدعم الإنساني وبالتعاون مع برنامج الدعم المجتمعي، توزيع 135 سلة غذائية للأسر الأشد حاجة في المدينة، والتي أثّر حظر التجوال الكلّي في تأمين قوت يومهم.

'خلو الشوارع ساعد في تنفيذ العديد من الأعمال'

الرئيس المشترك لبلدية الشعب في مدينة الرقة أحمد إبراهيم أكد أن الأعمال الخدمية مستمرة في مدينة الرقة، وعلى أكمل وجه، وقد ساعد خلو الشوارع والأسواق من السيارات والمارة على تنفيذ العديد منها .

(خ ج/ م)

ANHA