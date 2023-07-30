وسط الفوضى والفلتان الأمني جرائم قتل بشكل يومي

تعرض عنصر تابع لمجموعات محلية تتبع لما يسمى "اللواء الثامن"، لعملية اغتيال من قبل مسلحين مجهولين، على الطريق الواصل بين بلدتي السهوة والمسيفرة في ريف درعا الشرقي، أثناء ذهابه إلى عمله اليوم، وفق ما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد أنه تم استهداف العنصر بالرصاص المباشر، ما أدى إلى مقتله على الفور، مع استمرار الفلتان الأمني.

وأشار المرصد إلى أن القتيل ينحدر من مدينة بصرى الشام في ريف درعا.

واللواء الثامن مدعوم من قاعدة حميميم الروسية، شُكّل في درعا بعد سلسلة تسويات في الجنوب السوري.

(س ع)