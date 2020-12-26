وسط الاتّهامات المتبادلة بالتّحشيد في الجبهات.. وزير الدفاع التركي يصل طرابلس

وأفادت وكالة فرانس برس أنّ وزير الدفاع التركي خلوصي آكار وصل اليوم إلى طرابلس، بصحبة ضبّاط عسكريين كبار "لتفقّد" الجيش التركي في هذا البلد الغارق بالحرب.

وتأتي الزيارة التي لم تكن معلنةً مسبقاً، بعدما دعا قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر مقاتليه إلى "إخراج" القوات التركية من البلاد، في وقت يتحدّث فيه الجيش عن تحشيدات لحكومة الوفاق لشنّ هجمات على خطوط التّماس.

وأشارت وسائل إعلام محليّة إلى أنّ آكار سيزور الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة لحضور حفل عسكري.

وفي الوقت الذي ترتفع فيه حدّة التّوتُّر الليبي- الليبي, أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس الجمعة، تقديم قواتها تدريبات عسكرية لقوات حكومة الوفاق، كما هبطت طائرتا شحن عسكرية تركية من طراز A400، قادمتين من قاعدة في أنقرة في قاعدتي مصراتة والوطية.

(د أ)