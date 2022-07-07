وسط الأجواء العالمية المتوترة.. روسيا تشارك في اجتماع لقمة العشرين

يعقد اليوم، في جزيرة بالي الأندونيسية اجتماع لوزراء خارجية قمة العشرين، والذي سيحضره وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. ويتوقع أن يلقي التوتر الناجم عن الصراع الروسي الأوكراني بظلاله عليه. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، قبل وصولها إلى بالي، إنه يتعين عدم السماح لروسيا باستخدام اجتماع مجموعة العشرين كمنصة في ظل "حربها" في أوكرانيا. ويستمر اجتماع مجموعة العشرين حتى غد الجمعة في أندونيسيا. وأضافت أنالينا بيربوك في بيان "من مصلحتنا جميعا ضمان احترام القانون الدولي والالتزام به. هذا هو القاسم المشترك بيننا".

ويعقد الاجتماع وسط إجراءات أمنية مشددة، اتخذتها السلطات الخميس في منطقة نوسا دوا في بالي، حيث تُعقد القمة، مع وصول دبلوماسيين أجانب إلى الجزيرة الاستوائية. وستكون القمة فرصة لأول لقاء مباشر بين لافروف وبعض من أكبر منتقدي روسيا.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن لافروف وصل إلى بالي، وعلى جدول أعماله لقاءات مع بعض نظرائه في مجموعة العشرين على هامش القمة، لكن وزراء من بينهم أنالينا بيربوك ونظيرها الأميركي أنتوني بلينكن استبعدوا الاجتماع مع لافروف.

وتضم مجموعة العشرين دولاً غربية، اتهمت موسكو بارتكاب "جرائم حرب" في أوكرانيا وفرضت عقوبات عليها، وكذلك دولاً مثل الصين وأندونيسيا والهند وجنوب أفريقيا التزمت الصمت أكثر. وحذر بعض المسؤولين من أوروبا والولايات المتحدة بأن قمة بالي لن تكون "كالمعتاد".

وسيناقش الاجتماع مسألة الطاقة والأمن الغذائي، إذ تُتهم روسيا بتأجيج أزمة الغذاء العالمية وزيادة التضخم سوءاً عبر منع شحنات الحبوب الأوكرانية، فيما تقول روسيا إنها مستعدة لتسهيل تصدير الحبوب دون عوائق.

(م ش)