وسط عداء مشترك مع تركيا.. فرنسا ستزود اليونان بمقاتلات وفرقاطات

وكانت بارلي تتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس في أثينا.

وفي وقت سابق، توصلت فرنسا واليونان إلى اتفاق قيمته 2.5 مليار يورو (3 مليارات دولار) تشتري بموجبه الأخيرة 18 طائرة مقاتلة من طراز "رافال" التي تصنعها شركة "داسو" الفرنسية.

وذكرت تقارير إعلامية يونانية إن أثينا ستتلم 12 طائرة مستعلمة و6 طائرات حديثة، من طراز "رافال"، على أي يتم التسليم خلال عامين ابتداءً من منتصف 2021.

وتتخذ باريس موقف داعما لليونان في نزاعها الحدودي مع تركيا في بحري إيجه وشرقي البحر المتوسط.

"ي ح"