وسائل إعلامية: ترامب غادر البيت الأبيض وحملة بايدن تخطط لخطاب الحسم

وقالت وكالة فرانس برس، السبت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب غادر اليوم البيت الأبيض ووصل إلى ناديه للغولف في فرجينيا مع تواصل عد الأصوات.

وخرج ترامب من البيت الأبيض لأول مرة منذ يوم الانتخابات مرتديًا ملابس الغولف.

ويأتي خروج الرئيس بعد لحظات من شنه هجومًا جديدًا عبر تويتر على "الأصوات غير القانونية" مع استمرار فارق تقدم جو بايدن في جورجيا وبنسلفانيا في الاتساع بالانتخابات الأمريكية.

وقال ترامب في أحدث تغريدة:" لقد ربحت هذه الانتخابات بفارق كبير".

وأضاف في تغريدة أخرى: "استخدمت جورجيا وميشغان برنامج عد مشكوك بمصداقيته وهو ما يظهر الفوضى التي سادت الانتخابات".

وتابع "تم تلقي عشرات الآلاف من الأصوات بشكل غير قانوني بعد الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء، يوم الانتخابات" مما يجعل أهليتهم، كما يقول، باطلة.

ومضى يقول إن عملية فرز الأصوات كانت مخبأة بواسطة الجرارات في ولاية بنسلفانيا التي، وفقا للرئيس "أغلقت الأبواب والنوافذ كانت مغطاة بالكرتون السميك بحيث لا يتمكن المراقبون من رؤية غرف العد". وأضاف ترامب: "حدثت أشياء سيئة في الداخل."

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن مستشاري ترامب حثوه بشكل سري على الاستعداد للهزيمة الانتخابية أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وبحسب وسائل إعلامية بأن حملة بايدن باتت تخطط لكلمة للمرشح الديمقراطي الليلة على أمل حسم السباق الرئاسي.

(ي ح)