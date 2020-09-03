وسائل إعلامية: السراج يعيد باشا آغا لمنصبه بوساطة تركية

وكان الوزير الذي أوقف احتياطياً عن العمل، وصل اليوم الخميس إلى مبنى الحكومة في طرابلس، وسط انتشار أمني كثيف من قبل ميليشيات موالية له، من أجل عقد جلسة المساءلة بعد موافقته على عدم نقلها تلفزيونياً مقابل بقائه في المنصب.

وأفادت معلومات لـ"العربية" بعودة وزير داخلية الوفاق لمهامه بعد جلسة التحقيق معه.

وكان باشا آغا توعد في 27 أغسطس الميليشيات المسلحة الموالية للسراج، ولوّح باستخدام القوّة ضدّها في حال المساس بحياة المتظاهرين، في بيان أصدره فجر الخميس الماضي، كشف عن خلافات كبيرة وصراعات عميقة بين الرجلين ودلّ على انقسامات بين قوات الوفاق.

وما هي إلا ساعات حتى أصدر رئيس حكومة الوفاق أمراً بإيقاف وزير داخليته عن أداء مهامه، من أجل التحقيق معه في أسلوب معالجته للاحتجاجات التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الأيام الماضية، والحملة العنيفة التي شنت ضد المحتجين.

(ي ح)