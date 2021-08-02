وسائل إعلام: وزير دفاع حكومة دمشق يصل إلى درعا

ونقلت شبكة العربية عن مصادر محلية قولها إن وزير الدفاع في حكومة دمشق، العماد "علي أيوب" وصل اليوم الاثنين، إلى مبنى "حزب البعث" في حي المطار بدرعا المحطة.

وأوضحت المصادر أن "أيوب" وصل إلى درعا للاجتماع مع اللجنة الأمنية التابعة لحكومة دمشق في المحافظة، وذلك بالتزامن مع وصول وفد روسي إلى مدينة درعا للاجتماع مع "اللجان المركزية" لمتابعة التطورات بدرعا البلد.

ونقلت العربية عن موقع "تجمع أحرار حوران" إن طائرة استطلاع تابعة لحكومة دمشق حلقت فوق أحياء درعا البلد بالتزامن مع وصول "أيوب" إلى مبنى "الحزب" في حي المطار بدرعا المحطة، كما أغلقت قوات دمشق الطرقات باتجاه مبنى الحزب بشكل كامل.

ويسود هدوء حذر عموم منطقة درعا في الجنوب السوري على خلفية التهدئة التي جرت برعاية روسية، إلا أن الخروقات متواصلة بشكل متقطع، إذ شهد حي طريق السد بمدينة درعا استهداف قوات حكومة دمشق لمحيط المنطقة بالرشاشات المتوسطة والخفيفة، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووقعت، مساء أمس، اشتباكات بين مسلحين محليين من جهة وقوات حكومة دمشق من جهة أخرى، قرب ملعب المشاهير في مدينة جاسم الواقع على طريق نمر- جاسم.

كما وصلت تعزيزات عسكرية لقوات حكومة دمشق إلى محيط مدينة جاسم، بعد انسحاب معظم حواجزها في ريف درعا الأوسط.

ويأتي ذلك، تزامناً مع توصل كل من اللجنة المركزية في حوران وممثلين عن قوات حكومة دمشق برعاية روسية لاتفاق تهدئة مؤقتة، تمهد للإعلان عن اتفاق شامل مشروط خلال الساعات القادمة.

(ي ح)