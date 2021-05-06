وسائل إعلام: وزير الخارجية التركي يزور السعودية الأسبوع المقبل

وأفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مسؤولين أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو سيزور السعودية الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات حول سبل إصلاح العلاقات بين البلدين.

وذكر المسؤولون الأتراك الذين طلبوا الحفاظ على سرية هويتهم، أن الرئيس رجب طيب أردوغان والملك سلمان بن عبد العزيز اتفقا في مكالمة يوم الثلاثاء أن يجري تشاووش أوغلو ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود محادثات يوم 11 مايو.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط الكثير من التحركات واللقاءات التي تأخذ طابعاً سرياً، منها التفاوض بين السعودية وإيران من جهة وتركيا ومصر من جهة أخرى بالإضافة إلى السعودية ودمشق.

(ي ح)