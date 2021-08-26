وسائل إعلام: طالبان والمعارضين لها في بنجشير يتوصلان لاتفاق سلمي

وأفادت قناة Geo TV الباكستانية بأن حركة "طالبان" وقوات التحالف الشمالي المعارض لها توصلا إلى اتفاق يتيح تفادي التصعيد العسكري في ولاية بنجشير في أفغانستان.

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة تأكيدها أن الطرفين بموجب الاتفاق الذي توصلا إليه اليوم الخميس تعهدا بعدم مهاجمة أحدهما الآخر.

وأشارت مصادر القناة إلى أن الاتفاق أبرم بعد لقاءات عقدت بين وفدين من "طالبان" والتحالف الشمالي خلال اليومين الأخيرين في مدينة شاريكار، مركز ولاية بروان الأفغانية.

ومن المتوقع، حسب القناة، أن يتم الإعلان رسمياً عن اتفاق السلام بين الطرفين أثناء مؤتمر صحفي سيعقده قادة "طالبان" والتحالف الشمالي.

ولا تزال بنجشير آخر ولاية لا تخضع لسيطرة "طالبان" في أفغانستان، وتتواجد هناك مجموعة من القوات تحت قيادة أحمد مسعود، نجل القائد الميداني الراحل أحمد شاه مسعود المعروف بـ"نجل بنجشير".

وأعرب كلا الطرفين في الأيام الأخيرة عن سعيهما إلى التوصل إلى حل سلمي لبنجشير، على الرغم من استعداداتهما على الأرض للجوء إلى الخيار العسكري هناك.

هذا وتحدث المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد حول الوضع في ولاية بنجشير، وقال في حديث لقناة "شمشاد نيوز" الأفغانية الثلاثاء إن حركته على تواصل مع الناس في بنجشير، وتجري محادثات الآن مع الشيوخ والشخصيات المؤثرة والقيادات الميدانية في الولاية.

وتابع: "هذه المحادثات ستؤدي قريباً إلى حل المشكلة دون حرب. أنا مقتنع بقدر 80% بأنه لن تكون هناك حاجة لخوض الحرب، ووفقاً لمعطياتنا سيتم التوصل إلى اتفاق سلمي قريباً".

(ش ع)