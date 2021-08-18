وسائل إعلام: طالبان تجتمع مع مسؤولين أفغان وبريطانيا تؤكد تعاونها مع الحركة

وأفادت وسائل إعلام بأن المسؤول الكبير في حركة "طالبان"، أنس حقاني، التقى في كابول مع الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله.

ونشرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية صوراً للاجتماع الذي عقد، اليوم الأربعاء، بين حقاني (وهو الشقيق الأصغر لسراج الدين حقاني، نائب زعيم "طالبان" ورئيس "شبكة حقاني") وكرزاي وعبدالله.

ولفتت القناة إلى أن حقاني وغيره من عناصر طالبان التقوا أيضاً مع زعيم "الدعوة الإسلامية" والقائد الميداني السابق عبد رب الرسول سياف.

وأكدت وكالة "رويترز" صحة الأنباء عن الاجتماع بين حقاني وكرزاي وعبدالله نقلاً عن مسؤول في "طالبان"، دون شرح مزيد من التفاصيل.

ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه طالبان، حسب رويترز، تشكيل حكومة جديدة بعد سيطرتها على العاصمة كابول الأحد الماضي.

على سياق منفصل، أكد قائد الجيش البريطاني الجنرال، نيك كارتر، في حوار مع شبكة "سكاي نيوز" اليوم الأربعاء، عن الوضع في أفغانستان بعد دخول طالبان إلى العاصمة كابول، أن القوات البريطانية المتبقية في أفغانستان تتعاون مع حركة طالبان، مبدياً تفاؤله إزاء مستقبل هذا البلد تحت إدارة الحركة.

وتابع: "يجب علينا منحهم مجالاً الآن كي يظهروا أنهم يستطيعون الحكم بطريقة مختلفة".

في الوقت نفسه، أقرّ الجنرال كارتر بضرورة "توخي أقصى درجات الحذر والحيطة" إزاء "طالبان"، قائلاً: "إن قوات الناتو قد تعود إلى أفغانستان" إذا ظهر هناك مجدداً خطر الإرهاب".

كما أشار كارتر أن الوضع في أفغانستان يبدو هادئاً، موضحاً أن المملكة المتحدة لم تتلق تقارير عن ممارسة عناصر الحركة "سلوكاً شريراً اتبعوه سابقاً".

لكن وسائل إعلام أفادت بأن عناصر من حركة طالبان أطلقوا النار على مشاركين في مسيرة شعبية نظمت اليوم دعماً للعلم الوطني في ولاية ننغرهار شرق أفغانستان.

وبحسب وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر محلي فإن قتلى وجرحى وقعوا جراء إطلاق عناصر طالبان النار على المسيرة.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الافتراضي لقطات قيل إنها توثق لحظة إطلاق النار على المسيرة التي جرت في مركز الولاية مدينة جلال آباد.

وأشارت وكالة Pajhwok إلى أن صحفيين من طاقمها وقناة Ariana News تعرضوا للضرب على أيدي عناصر من طالبان لدى محاولتهم تغطية المظاهرة.

(د ع)