وسائل إعلام: قلق كبير بين صفوف الإخوان من مصالحة مصرية – تركية محتملة

وبحسب شبكة العربية فقد أسفرت تلك الاجتماعات حتى اللحظة عن الاتفاق على تأمين المدانين بأحكام قضائية بالإعدام أو المؤبد وذلك بتوفير ملاذات أخرى آمنة خارج تركيا، في دول لا ترتبط مع مصر باتفاقيات لتبادل المجرمين.

أما المدانون بأحكام بسيطة تتراوح بين 3 و7 سنوات، فيجري التنسيق مع السلطات التركية لمنحهم إقامة مؤقتة.

وفيما يتعلق بالقيادات، أفادت معلومات لشبكة العربية أن غالبيتهم في مأمن، بعد حصولهم على الجنسية التركية والإقامة الدائمة، كما أن لديهم مشاريع استثمارية في تركيا وعدة بلدان أخرى بأسمائهم وينتقلون بينها بسهولة وبجوازات سفر تركية.

إلى ذلك، كشف عاصم عبد الماجد، القيادي الإخواني الهارب إلى تركيا، تفاصيل أخرى عن استعدادات جناح من الجماعة وخططه للمواجهة تحسباً لغدر السلطات التركية والرئيس رجب طيب أردوغان.

فقد اتهم قيادات إخوانية أخرى بالخيانة والغدر، معلناً عن تحالفهم السري مع حزب السعادة التركي المحسوب على جماعة الإخوان لإسقاط أردوغان.

وفي وقت سابق اليوم، اشترط وزير الخارجية المصري سامح شكري حدوث تغيير في السياسة التركية تجاه مصر وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية، من أجل إقامة علاقات طبيعية بين البلدين.

(ي ح)