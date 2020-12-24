وسائل إعلام: قائد فيلق القدس الإيراني زار العراق خلال الساعات الماضية

ونقلت شبكة العربية عن مصادر عراقية تأكيدها أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني زار العراق خلال الساعات الماضية، في محاولة للتهدئة والتنصل من المسؤولية عن الهجوم الذي طال محيط السفارة الأميركية الأحد الماضي.

ويأتي ذلك مع ارتفاع التوتر بين إيران والولايات المتحدة، وسط معلومات عن انسحاب مزيد من الدبلوماسيين الأميركيين من العراق.

واليوم الخميس، نفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اتهام ترامب لطهران بالوقوف وراء الهجوم الصاروخي الذي استهدف السفارة الأميركية مطلع الأسبوع.

وكان ترامب قد نشر في وقت سابق اليوم، صور صواريخ على حسابه على تويتر، مؤكدًا أن القوات التي استهدفت المنطقة الخضراء في بغداد مدعومة من إيران، وقال: "الصواريخ جاءت من إيران، ونحن نسمع أحاديث عن هجمات أخرى على الأميركيين في العراق"، مضيفًا "نصيحة ودية لإيران إذا قُتل أميركي واحد فسوف أحمّل إيران المسؤولية، عليكم أن تفكروا في الأمر".

ويشار إلى أن مسؤولًا كبيرًا في الإدارة الأميركية كان كشف في وقت سابق أن مسؤولي الأمن القومي اتفقوا مساء أمس الأربعاء على عدة خيارات لتقديمها إلى ترامب، بهدف ردع أي هجوم يستهدف العسكريين والدبلوماسيين الأميركيين في العراق.

(ي ح)