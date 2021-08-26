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وسائل إعلام: مقتل 10 جنود أميركيين خلال هجوم مطار كابل

أفادت مصادر طبية أفغانية عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 73 شخصاً في تفجيري مطار كابل، اليوم الخميس، فيما قالت شبكة فوكس نيوز، إن 10 جنود أميركيين قتلوا بهجوم مطار كابل.
العالم والشرق الأوسط 2021-08-26T21:48:00 مركز الأخبار

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن عدداً من الجنود الأميركيين سقطوا بين قتيل وجريح في الهجومين اللذين وقعا الخميس قرب مطار كابل.

وأعلن كيربي في بيان "نؤكد مقتل عدد من الجنود في الهجوم قرب مطار كابل، كما أصيب عدد آخر بجروح".

وقال مسؤولون أميركيون إن الانفجار الأول في مطار كابل نفذه انتحاري من داعش يرتدي سترة ناسفة.

وأفاد مصدر مطلع على تقارير الكونغرس بأن مسؤولين يتهمون جماعة خراسان بهجوم مطار كابل، بينما قال مصدر لـ"رويترز" إن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يعتزم تغيير موعد الانسحاب من أفغانستان المقرر في 31 أغسطس الجاري.

(ي ح)


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