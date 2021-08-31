وسائل إعلام: مقاومة بنجشير تحبط هجومًا لعناصر طالبان على المنطقة وتقتل 7 منهم

وأعلن عضو في جبهة المقاومة في بنجشير، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 7 من عناصر طالبان وإصابة آخرين بهجوم شنته الحركة.

وكانت وكالة أنباء "تولو" المحلية، نقلت عن مصدر مقرب من المقاومة بزعامة أحمد مسعود، الاثنين، أن مسلحين من حركة طالبان هاجموا موقعًا لمفرزة حراسة في ولاية بنجشير الأفغانية، وبحسب المصدر، فإن قوات المقاومة صدت الهجوم.

فيما نقلت وسائل إعلام أفغانية عن مصدر مقرب من قيادات ولاية بنجشير بأن عناصر "طالبان" هاجموا يوم الاثنين تجمّعًا سكنيًّا في الولاية، وأن قوات بنجشير صدت الهجوم.

وكان أحمد مسعود، قائد جبهة المقاومة الأفغانية المتمركزة في ولاية بنجشير، قال إنه سيوقف أنشطته وينسحب من السياسة، إذا أقامت طالبان حكومة شاملة لا مركزية وضمنت الحرية والمساواة بين المواطنين.

وفي حديث لمجلة "فورين بوليسي"، أوضح مسعود أنه "إذا ما اعتزمت طالبان تقاسم السلطة مع الجميع، وتعتزم إقامة العدل ومنح المساواة والحرية للجميع في أفغانستان، حينها سوف أتراجع وأنسحب من السياسة".

وقبل نحو أسبوع، أفادت قناة "جيو تي في" Geo TV الباكستانية، بأن حركة طالبان وقوات التحالف الشمالي المعارض لها توصلا إلى اتفاق يتيح تفادي التصعيد العسكري في ولاية بنجشير في أفغانستان.

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة تأكيدها أن الطرفين، بموجب الاتفاق الذي توصلا إليه، تعهدا بعدم مهاجمة أحدهما الآخر.

ولا تزال بنجشير آخر ولاية لا تخضع لسيطرة طالبان في أفغانستان، حيث تنشط قوات المعارضة تحت قيادة أحمد مسعود.

وكان أحمد مسعود أعلن سابقًا أن مقاومة طالبان في وادي بنجشير شمال شرق كابول "لن تتوقف عن القتال"، دون أن يستبعد في الوقت عينه التحاور مع السلطات الجديدة في أفغانستان.

(ش ع)