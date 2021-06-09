وسائل إعلام: أنشطة مريبة في موقع نووي إيراني

وحصلت فوكس نيوز على صور أقمار صناعية جديدة تُظهر نشاطًاً غير عادي في موقع سنجاريان الإيراني والذي تم الكشف عنه في الماضي كموقع تصنيع مشتبه به لـ "مولد موجة الصدمات" - وهي الأجهزة التي من شأنها أن تسمح لإيران بتصغير الأسلحة النووية.

وتُظهر الصور الجديدة التي تم الحصول عليها من موقع Maxar 18 مركبة في الموقع في 15 أكتوبر 2020، والمزيد من المركبات والحفر بجانب طريق وصول جديد تم تغطيته لاحقًا في مارس من هذا العام. وكل ما يمكن رؤيته بواسطة الأقمار الصناعية الآن هو دوامات حفر وخنادق جديدة، وفقًا لتحليل معهد إيتاي بار ليف الذي عمل بالاشتراك مع معهد العلوم والأمن الدولي.

وتم الكشف عن الموقع الذي يقع على بعد 25 ميلاً خارج طهران لأول مرة عندما حصل الموساد الإسرائيلي على أرشيف إيران النووي السري في عام 2018.

وتقول إسرائيل إن سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية مستمر. والآن تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية - المحبطة بسبب افتقار إيران للشفافية - إنها لا تستطيع استبعاد ذلك.

وخلال اجتماع حاسم لمجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا اتهمت الولايات المتحدة إيران بانتهاك الاتفاق النووي الذي يحاول المفاوضون الأميركيون إعادته إلى الطاولة.

وقال الوفد الأميركي في بيان "منذ آخر اجتماع تجاوزت إيران أيضًا قيود خطة العمل الشاملة المشتركة بتخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة من اليورانيوم".

ومن المقرر عقد جولة سادسة من المحادثات غير المباشرة بشأن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة يوم الخميس.

وقال وزير الخارجية أنطوني بلينكين للمشرعين الأميركيين: "لا نعرف في هذه المرحلة، ما إذا كانت إيران مستعدة وقادرة على القيام بما تحتاج إليه للعودة إلى الامتثال". مضيفاً: "أتوقع أنه حتى في حالة العودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، ستظل مئات العقوبات سارية، بما في ذلك العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب. وإذا لم تتعارض مع خطة العمل الشاملة المشتركة، فإنها ستبقى حتى تتغير إيران".

(ش ع)