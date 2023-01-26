وسائل إعلام: القوات الإسرائيلية تقتل 9 في اشتباكات مع مسلحين في جنين

قال شهود ومسعفون، لوكالة رويترز إن "القوات الإسرائيلية، قتلت تسعة فلسطينيين، بينهم امرأة مسنة وأصابت 12 آخرين خلال اشتباكات مع مسلحين يوم الخميس في بلدة تشهد قلاقل بالضفة الغربية المحتلة".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يجري عملية في جنين، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل حتى الآن.

وذكرت حماس والجهاد الإسلامي أن مسلحين تابعين لهما، يخوضون اشتباكات مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت مخيم جنين للاجئين.

وعند مداخل أزقة المخيم الضيقة، ألقى شبان الحجارة على مركبات للجيش الإسرائيلي، ودوت أصوات إطلاق نار وانفجارات بين الحين والآخر عندما فجر مسلحون قنابل بدائية.

وجنين من مناطق شمال الضفة التي كثفت فيها إسرائيل مداهماتها على مدى العام المنصرم.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن القتلى في جنين هم سيدة مسنة وثمانية رجال، ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى بشأن هوياتهم.

وصرح مسؤول في الجهاد الإسلامي لرويترز بأن الحركة تواصلت مع أطراف توسطت في هدنات سابقة مع إسرائيل للتحذير من أن العنف في جنين؛ قد يؤدي إلى تصعيد في أماكن أخرى.

(م ش)