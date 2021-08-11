وسائل إعلام: القضاء التونسي يستدعي الغنوشي للتحقيق معه في قضية اغتيال

وأفادت مصادر قضائية تونسية فضلت عدم الكشف عن هويتها، "إن طلب التحقيق مع الغنوشي جاء بعد شكوى قدمتها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، تتهم فيها زعيم إخوان تونس بالوقوف وراء الاغتيالات السياسية التي كثرت في فترة حكم الجماعة"، بحسب شبكة العين الإخبارية.

ولم يُعرف حتى اللحظة ما إذا كان الغنوشي قد امتثل للاستدعاء أم لا.

وكانت هيئة الدفاع قد فضحت، خلال مؤتمرات صحفية سابقة، وجود جهاز سري لحركة النهضة، أحكمت عبره سيطرتها على الدولة وأجهزتها طيلة السنوات الماضية.

وبعد قرارات الخامس والعشرين من تموز الماضي، يطالب نشطاء، الرئيس التونسي قيس سعيّد بالذهاب إلى الخطوة الثانية وهي فتح الملفات التي تدين حركة النهضة وتثبت تورطها في الفساد وفضح أخطبوط الجهاز القضائي الذي تستر على ملف الإرهاب.

(ل د)