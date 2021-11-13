وسائل إعلام تكشف عن اجتماع عُقد بين مدير المخابرات السعودي ونظيره في حكومة دمشق

وذكرت مصادر مصرية أن اجتماعاً عُقد بين مدير إدارة المخابرات العامة لدى حكومة دمشق، حسام لوقا، ورئيس المخابرات السعودية، خالد الحميدان في مصر، حيث انتشرت صور تجمع المسؤولين في اجتماع رسمي.

وجاء لقاء لوقا والحميدان على هامش "المنتدى العربي الاستخباراتي" في العاصمة المصرية القاهرة والذي جرى افتتاحه في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر، ويعد الأول من نوعه في المنطقة، بحسب ما وصفته وسائل إعلام مصرية ونقلته شبكة روسيا اليوم.

وألقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كلمة خلال هذا المنتدى، وشارك به عدد من رؤساء أجهزة المخابرات العربية، حيث بحث المشاركون الكثير من الملفات في المنطقة والعالم.

(د ع)