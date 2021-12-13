وسائل إعلام روسية: انفجار في دير للراهبات يخلف 7 إصابات

وأعلنت الناطقة باسم طوارئ مقاطعة موسكو، أولغا فرادي، أن "شخصاً مجهولاً قام بتفجير عبوة ناسفة في منطقة دير للراهبات في سيربوخوف".

وأضافت: "توجه المحققون وعلماء الجريمة بلجنة التحقيقات الجنائية الحكومية الروسية في مقاطعة موسكو على الفور إلى مكان الحادث".

وأدى التفجير إلى "إصابة 7 أشخاص من بينهم مراهق يبلغ من العمر 15 عاماً"، وفق ما نقلته وسائل إعلام روسية.

ويأتي هذا التفجير مع اقتراب احتفالات أعياد الميلاد وسط تحذيرات من خبراء الأمن بإمكانية حصول هجمات إرهابية داخل الدول الأوروبية من قبل مرتزقة داعش.

(د ع)