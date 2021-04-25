وسائل إعلام محلية: ظريف يطالب خامنئي بوقف الضغط على مفاوضي فيينا

وأوضح مصدر، بحسب ما نقل موقع "رويداد 24" الإخباري، أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وجه رسالة إلى المرشد علي خامنئي طالب فيها وقف الضغط السياسي الداخلي على المفاوضين.

ويشار إلى أنه خلال الأسابيع الماضية، وبالتزامن مع المفاوضات التي جرت لمدة أسبوعين في فيينا بهدف إعادة إحياء الاتفاق المتهاوي، صدرت عدة تصريحات لمسؤولين إيرانيين منتقدة طريقة التفاوض، ومطالبة بالتشدد وعدم تقديم أي تنازلات.

يأتي الحديث عن تلك الرسالة اليوم في وقت يتوقع أن تستأنف المفاوضات هذا الأسبوع.

ويذكر أن إيران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا اجتمعت في فيينا منذ مطلع الشهر الجاري نيسان/ أبريل لتحديد الخطوات التي ينبغي اتخاذها لإحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018.

(د ع)