وسائل إعلام ليبية: محادثات المغرب أسفرت عن اتفاق حول المناصب السيادية

وقالت وسائل الإعلام الليبية إن الحوار الليبي، الذي تحتضنه المغرب، أسفر عن التوصل إلى اتفاق حول المناصب السيادية بين مجلسي النواب والدولة في محادثات المغرب.

وكشفت وسائل الإعلام تلك أنه تم التوافق خلال محادثات مدينة بوزنيقة، بضواحي العاصمة المغربية الرباط، على توزيع 7 مناصب سيادية من أصل 10 مناصب.

ورغم أن المحادثات كانت يفترض أن تنتهي الثلاثاء، فإنه تم تمديدها ليومين إضافيين، بعد أن سادت الأجواء الايجابية المباحثات، حسب المشاركين، خصوصا، عقب التقدم الذي حصل بين الطرفين بشأن مواجهة الفساد وإنهاء حالة الانقسام في ليبيا.

(ي ح)