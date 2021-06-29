ورشة إعداد الممثل لتنمية المواهب الشابة في مجال التمثيل

يقيم مركز آرام تيكران للثقافة والفن في بلدية رميلان بالتعاون مع كومين فيلم روج آفا، ورشة إعداد الممثل، بهدف إعداد ممثلين محترفين.

ورشة العمل عبارة عن سلسة دروس وتمارين أسبوعية، تهدف إلى تنمية مواهب الشباب في مجال التمثيل وكذلك تمكينهم من فهم مبادئ التمثيل وإعدادهم للتمثيل في مختلف المجالات من السينما والمسرح والمسلسلات وغيرها.

وتقام الورشة في مركز آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان بمشاركة نحو 40 شاباً وشابة من أهالي نواحي كركي لكي وديرك وجل آغا وتربسبية ممن تتروح أعمارهم بين 15 إلى 25 عاماً.

وتم توزيع المتدربين بحسب الأعمار إلى مجموعتين، يتم تدريب أيام الجمعة ولمدة 3 ساعة في كل مرة.

وتستمر ورشة إعداد الممثل شهراً كاملاً، يتلقى خلالها المتدربون دروساً موسعة حول "الصوت، الارتجال، الدراما، التمثيل، الإيقاع المسرحي والتمثيل أمام الكامير وغيرها من الدروس والتمارين المتعلقة بالتمثيل.

ويشرف على الدروس والتمارين خلال ورشة العمل كل من شيرو هندي وروني آكين، وهما من أعضاء كومين فيلم روج آفا، ويشرفان على ورش إعداد الممثلين في شمال وشرق سوريا.

سمكو جودي أحد المشرفين على لجنة إعداد الممثلين قال إن الهدف من افتتاح الورشة هو تنمية مواهب الشباب في مجال التمثيل وإعداد ممثلين في روج آفا للمشاركة في الأفلام والمسرحيات والمسلسلات.

وأضاف جودي يعتبر مشروعنا، مشروع إعداد الممثلين هو الأول من نوعه في روج آفا، ويهدف لتعزيز العمل الثقافي وليكون شبابنا وشاباتنا قادرين على إيصال صوت ثورة روج آفا عبر الأفلام والمسرحيات ".

وبحسب سكمو جودي فإن خطة عمل اللجنة تتضمن أيضاً افتتاح ورشة إعداد الممثل في مدن قامشو والحسكة.

أما المتدربة زيني عباس والعضوة في فرقة الشهيد سرحد للموسيقا في ناحية جل آغا فنوهت إلى أنها انضمت للتدريب في ورشة إعداد الممثل من أجل تنمية موهبتها في مجال التمثيل.

(ك)