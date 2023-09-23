ورشة عمل تناقش مفهوم العدالة والمساواة ضمن المجتمع

نظّم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل بالتنسيق مع مركز أبحاث وحماية حقوق المرأة، ورشة عمل للتعريف بمفهوم العدالة والمساواة بما يخص حقوق المرأة وواجباتها ضمن المجتمع، بعنوان "بالعدالة والمساواة تتحقق الحرية ويتماسك المجتمع".

حضر ورشة العمل التي أقيمت في صالة مقهى الشبيبة (ciwan cafe) بمدينة قامشلو، ممثلات عن تنظيمات وحركات المرأة والأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا.

ورشة العمل بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء محاضرة عن مفهوم العدالة والمساواة من قبل المديرة التنفيذية لمركز أبحاث وحماية حقوق المرأة، شيرين جولي، التي استهلت حديثها بتعريف مفهوم المساواة، قائلةً: "المساواة هي التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية دون تمييز بسبب الدين أو اللون أو الوطن أو الجنس والرأي السياسي أو المستوى الاجتماعي".

وأوضحت أنّ أقدم مفهوم للمساواة كان يطلق عليه المساواة التأسيسية، "حيث يفترض أن جميع البشر متساوون بمقتضى الجوهر البشري المشترك أي منذ الطبيعة".

أنواع المساواة

وذكرت شيرين أنواع المساواة، بالقول: "أولها المساواة السياسية ويقصد بها إعطاء الفرد حقه السياسي دون تمييز، فكل شخص له حرية التعبير بغض النظر عن انتمائه، فالديمقراطية هي أساس أي مجتمع، والمساواة ليست فقط بين الفرد والفرد ولكنها تتجسد في أساس الفرد بدوره السياسي دون استقصاء".

وأضافت: "أما المساواة القانونية فتعني أن يتمتع جميع الأفراد بنفس المعاملة أمام القانون، فالقانون يجب أن يعامل الجميع معاملة واحدة بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس، والمظهر الأوضح للمساواة الأساسية هو مبدأ المساواة القانونية؛ والمساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع حقوق الإنسان هو مبادئه الأساسية المعترف بها بموجب القانون الدولي".

أما المساواة الاجتماعية فقد عرفتها شيرين على أنها تحقيق المساواة بين الجميع داخل المجتمع دون تمييز.

منح كل فرد حقوقه المشروعة

ونوّهت إلى مفهوم العدالة، بالقول: "هناك فرق كبير بين المساواة والعدالة، فالعدالة تعني إعطاء كل فرد حقوقه المشروعة إن كانت من الناحية السياسية أو الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الجوانب الحياتية".

بعد الانتهاء من المحاضرة، تم تشكيل خمسة فرق مكونة من خمس مشاركات في ورشة العمل، على أن يتم طرح سؤال لكل فرقة عن مضمون المحاضرة، وتمحورت الأسئلة حول "كيف يتم تحقيق العدل؟ وما خطوات تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة؟ ما حقوق المرأة التي تحصل عليها؟ وهل العدل بين المرأة والرجل يعني المساواة؟ وما الفرق بين العدالة والمساواة؟".

وركّزت أغلب المشاركات على ضرورة مشاركة المرأة في إدارة المجتمع، والحصول على حقوقها في كافة مجالات الحياة، وتمكينها في المجال السياسي بشكلٍ أكبر.

(كروب/ي م)

ANHA