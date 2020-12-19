ورشة عمل مؤتمر ستار تختتم أعمالها بجملة قرارات

عقد مؤتمر ستار ورشة عمل في مطعم جارجلا في ديرك، شارك فيها عدد من أعضاء مؤتمر ستار وممثلات عن مؤسسات المجتمع المدني، للوقوف على جملة قضايا اجتماعية تهم المرأة ومنها تعدد الزوجات وزواج القاصرات.

وناقشت المشاركات خلال ورشة جملة من القضايا الاجتماعية التي تخص المرأة خاصة موضوع زواج القاصرات وتعدد الزوجات.

ونوهت المشاركات إلى ضرورة منع زواج القاصرات التي تسبب أمراض للمرأة جسدياً وصحياً والتي تؤدي إلى نتائج عكسية على المجتمع والفرد والأطفال.

وأشارت المشاركات إلى " أن الحرب الخاصة والحرب التي تمر بها عموم المنطقة أثرت وخلفت نتائج سلبية في المجتمعات، مثل زواج القاصرات وزيادة حالات العنيف والاعتداءات ضد النساء مما يتطلب تنظيم دورات للتوعية وتجاوز هذه المشاكل والصعوبات التي تتعرض لها المرأة.

وتطرقت الحاضرات خلال ورشة العمل إلى الظواهر الأكثر انتشاراً مثل العادات العشائرية وتعدد الزوجات وزواج القاصرات وحالات الانتحار والاغتصاب والطلاق والتحرش، والذي تتطلب من مؤتمر ستار العمل على معالجتها".

واختتم مؤتمر ستار ورشة العمل بجملة من القرارات منها:

العمل على التواصل مع جميع النساء، تقوية التنظيم وتطبيق قانون المرأة في المجتمع، ونشر نظرية الحياة الندية تجاه الذهنية الجنسوية والحداثة الرأسمالية.

(ع ع /ك)

ANHA