ورشة عمل لمسد في عين عيسى تبحث كيفية تعزيز مشاركة المرأة سياسيًّا

وحضرت الورشة التي عُقدت في قاعة الاجتماعات بناحية عين عيسى، عضوات يعملن في مجالس ولجان مقاطعة كري سبي وعين عيسى.

وبدأت الإدارية في مكتب المرأة بمجلس سوريا الديمقراطية إلهام عمر بشرح واقع المشاركة السياسية للمرأة سابقًا، وواقع مشاركتها الحالية ضمن الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية.

وناقشت المشاركات في الورشة عدة محاور، كان من أهمها المعوقات التي منعت المرأة من الانخراط في الحياة السياسية "التعصب الديني، والعادات والتقاليد البالية في المجتمع" التي كبلت المرأة وجعلتها غير متمكنة سياسيًّا.

كما أشارت النقاشات إلى أن مشاركة المرأة ضمن مؤسسات ولجان الإدارة الذاتية حاليًّا خطوة جيدة، لكسر عادات وتقاليد المجتمع الرافضة لأي مشاركة من أي نوع بجانب الرجل.

وبيّنت إلهام عمر عبر "مقارنة" مشاركة المرأة من خلال نموذج الإدارة الذاتية وحالها في العهود السابقة، حيث أشارت إلى أن المشاركة النسوية في مؤسسات الإدارة الذاتية أكثر فعالية، كون المرأة تأخذ حريتها بشكل أكبر في اتخاذ القرارات وأخذ خبرات عملية أكبر، وكونها مشاركة بشكل مباشر وحقيقي من خلال نظام الرئاسة المشتركة، وفعاليتها الواضحة في العمل الخدمي والإداري.

وشددت المشاركات في الورشة خلال النقاشات على ضرورة تفعيل مشاركة النساء بشكل أكبر من خلال الانخراط في المؤسسات والأحزاب السياسية الموجودة في مناطق الإدارة الذاتية، إلى جانب التثقيف والتوعية الواجب توفرها في شخصية المرأة في المجتمع.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة سبقتها ثلاث ورشات عمل لمسد في كل من الجزيرة ومنبج والطبقة، ومن المقرر أن تُعقد ورشات مماثلة في كل من الرقة ودير الزور.

(ج)

ANHA