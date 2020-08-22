ورشة عمل في منبج حول مشاركة المرأة في المجال السّياسيّ

وبدأت ورشة العمل بحضور ممثلين عن مكتب المرأة، وممثلين عن الأحزاب السياسية والمؤسسات واللّجان الخاصّة بالمرأة، في صالة مجلس المرأة للاجتماعات, وذلك بهدف تمكين المرأة سياسيّاً وتفعيل دورها في المجال السياسيّ, وما هي المعوّقات التي تمنعها من دخول هذا المجال.

وتناولت الورشة الحديث عن أهمية المشاركة السياسية للمرأة ومراحلها, والمعوّقات التي تمنع المرأة من المشاركة السياسية.

فتحدّثت الإدارية بمكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية إلهام عمر عن واقع المرأة في ظل النظم الحاكمة، وقالت: "كما يُعرف تمّ تهميش المرأة وتغيبها عن الحياة السياسية بشكل منهمج من قبل الجهات الحاكمة في البلاد على الرّغم من أنّ المرأة هي من أدارت وطوّرت المجتمع، فمشاركتها في الحياة السياسية في مستويات مختلفة لا تخدم المساواة بين الجنسين فقط، بل بين جميع المواطنين، وهي من أهمّ عناصر العملية الديمقراطية".

وأضافت إلهام: "أنّ المشاركة كمفهوم هي الاعتراف بالحقوق المتساوية للجماعات والأفراد في إدارة شؤونهم والتحكّم بمصائرهم وعلى القبول بالآخر بصرف النظر عن الجنس أو العرق أو الدين أو اللّون".

ونوّهت إلهام: "يمكن تناول موضوع مشاركة النساء في الحياة السياسية من خلال التعرّف على مفهوم المشاركة السياسية ومستوياتها ومراحلها والمفاهيم المتّصلة بها كمواطنة، والديمقراطية والوعي السياسي، ورصد أبرز المعوّقات أمام مشاركة النساء في الحياة السياسية، بالإضافة إلى تحديد أبرز الطّرق لتفعيل المشاركة السياسيّة للنساء".

وأكّدت إلهام بأنّ المشاركة السياسية تكمن في صنع القرار السياسي والإداريّ والتحكّم بالموارد على كافّة المستويات، والمشاركة السياسية هي سلوك مباشر أو غير مباشر يلعب بمقتضاه الفرد دوراً في الحياة السياسية بمجتمعه بهدف التأثير في عملية صنع القرار.

كما تم إشراك المشاركات في المناقشات عبر تشكيل مجموعات من النساء لتحليل وفهم المجال السياسي أكثر والتعمّق في مجال المشاركة السياسية, فكلّ مجموعة حلّلت وشرحت للحاضرات مدى استيعابها لمحاور ورشة العمل.

وانتهت ورشة العمل بمخرجات وحلول، منها:

إخضاع النساء لدورات فكرية سياسيّة, والعمل على تعليم المرأة, وتثقيفها سياسياً, ومعرفة المرأة جذورها التاريخية, والاستغلال الذاتي, وتقويتها في المجتمع, وتجهيز كوادر مؤهّلة لديها القدرة على إعطاء الدروس في الأكاديميات, وتغيير قانون الأحوال الشّخصية, ووضع قوانين خاصّة بالمرأة, كسر العادات والتقاليد, وتعزيز القدرات الفكرية, وتغيير ذهنيّة المجتمع.

(س ع/إ)

ANHA