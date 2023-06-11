ورشة عمل على مدار 3 أيام لمناقشة قضايا المرأة

عقد مكتب جنولوجيا بالتنسيق مع لجنة التدريب لمكتب تجمّع نساء زنوبيا في الطبقة، ورشة عمل لمناقشة علم المرأة (جنولوجيا) والقضايا المتعلقة بالمرأة ككل، سيستمر لمدة 3 أيام.

وشاركت في ورشة العمل التي أقيمت في قاعة المجلس التشريعي في الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة، ممثلات عن الإدارة المدنية، واتحاد المرأة الشابة، ولجان ومكاتب المرأة.

تمحورت الورشة، اليوم، حول الحياة الندية الحرة والتعصب الجنسوي، وأهمية الحاجة إلى جنولوجيا، بالإضافة إلى عرض سنفزيون عن أعمال مكتب جنولوجيا في الطبقة.

وعلى هامش الورشة، أشارت الإدارية في مكتب جنولوجيا، ماريا الموسى، إلى أن ورشة العمل هذه ستنعقد لـ 3 أيام متتالية، اعتباراً من اليوم وحتى 13 من شهر حزيران الجاري، منوّهة إلى مشاركة 30 عضوة من كافة المؤسسات ومكاتب المرأة المدنية والعسكرية، وفي الأحزاب السياسية والفئة الشابة فيها.

وذكرت محوري اليوم الثاني والثالث من أعمال الورشة، حيث سيتطرق في اليوم الثاني إلى الحاجة لعلم المرأة، إذ سيتم تقسيم المشاركات إلى 6 مجموعات متساوية، تختار كل مجموعة موضوعاً معين للنقاش عليه تحت اسم "هذا موضوعي".

فيما سيناقش في اليوم الثالث والأخير، المحاور التي طرحت، ومن ثم الخروج بتوصيات.

والغرض من عقد ورشة العمل، وفق ما أكدته ماريا الموسى، تمكين النساء في التدريب والتنظيم وإعطاء المحاضرات وإيصال المفاهيم الصحيحة إلى جميع النساء ضمن المؤسسات وخارجها من خلال عقد ندوات دورية كهذه.

(س ك/ي م)

ANHA