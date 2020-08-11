وقوفًا عند شكاوى الأهالي بلدية هجين تبدأ بصيانة شبكات الصرف الصحي

بدأت المرحلة الأولية في شهر تموز من العام الماضي، حيث استهدفت أعمال إعادة التأهيل 14 كم من خطوط الصرف الصحي في الشارع الرئيس لبلدة هجين وشوارع عمر بن الخطاب، وشارع 8 آذار، وشارع خالد بن الوليد وشارع العشرين وبأقطار مختلفة، حيث تم استبدال 565 مترًا منها، وتعزيل 253 غرفة تفتيش وبناء 9 جديدة.

وفي المرحلة الثانية التي انطلقت منذ أيام، تستهدف إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي في الأحياء الفرعية للبلدة، التي اعتمد سكانها بسبب الإهمال على مدار السنوات الماضية على حفر (الحفر الفنية) وما يرافقها من انتشار الروائح الكريهة والبعوض، حيث وردت شكاوى عديدة من المواطنين لحل هذه المشكلة.

وحسب المشرف الفني للمشروع حسن الهواش، فإن الورش الفنية استبدلت حتى اللحظة80 مترًا من أنابيب الصرف الصحي المهترئة وتسليك أكثر من 6 كم بالإضافة إلى إنشاء 3 غرف تفتيش جديدة وتعزيل 95 أخرى علاوة على بناء 75 غرفة تفتيش فرعية لتسهيل عملة التعزيل في المستقبل.

وأكد حسن الهواش أن العمل مستمر حتى الانتهاء من مشكلة الصرف الصحي بشكل جذري.

(خ ع/م)

ANHA