وقوفاً على انتقادات الأهالي شعبة تموين دير الزور تشدد الرقابة على الأفران

وبعد الانتقادات التي وجهها الأهالي حول آلية عمل الأفران من حيث جودة الخبز والكميات الموزعة، ارتأت شعبة التموين في الريف الغربي، تلافياً لاستمرار الأخطاء، زيادة عدد المراقبين والجولات التفقدية على الأفران ووضع خطة لآلية التوزيع تضمن حصول جميع الأهالي على الخبز وبشكل منتظم.

ويتوزع في الريف الغربي 50 فرناً، تستهلك يومياً حوالي 68 طناً من الطحين، لكن ظهرت هناك بعض المشاكل تتعلق بالنظافة والجودة ومواعيد توزيع الخبز.

وحسب الرئيس المشترك لشعبة تموين الريف الغربي غياث العجيل، فإن جولات المراقبين خلال الفترة الماضية ضبطت 12 فرناً مخالفاً، منها ما يتعلق بالنظافة وعدم وجود أحواض للطحين ومنها ما يتعلق بعدم الالتزام بمواعيد توزيع الخبز، وبلغت قيمة المخالفات النقدية التي رُفعت للمديرية العامة للتموين أكثر من مليونين ونصف المليون..

وعن الخطط المستقبلية لتنظيم عملية التوزيع، أوضح غياث العجيل "أن شعبة التموين ستعمل على فتح باب الترخيص لافتتاح أفران حديثة. بالإضافة الى إجراء إحصاء للسكان ليتم توزيع الخبز عليهم عن طريق المندوب. كل في الحي أو المجلس الذي يتبع له، بعد رفع طلب لمجلس دير الزور المدني لإجراء الإحصاء اللازم، وذلك لضمان حصول كل الأهالي على مستحقاتهم من الخبز".

(مـ)

ANHA