وقوع قتلى وجرحى بانفجار في ريف حماة وتضارب الأنباء حول طبيعته

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن انفجاراً دوى "في مدينة السقيلبية الخاضعة لسيطرة قوات النظام والتي يقطنها مواطنون من أتباع الديانة المسيحية في ريف حماة الغربي، وذلك تزامناً مع احتفالية في المدينة بمناسبة افتتاح كنيسة آيا صوفيا في السقيلبية"، بينما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن طبيعة الانفجار فيما إذا كان ناجماً عن قذيفة صاروخية سقطت في محيط مكان الاحتفالية أم طائرة "مسيّرة انتحارية".

وبحسب المرصد فإن الاستهداف تسبّب حتى اللحظة بمقتل شخص وإصابة 6 آخرين بجراح متفاوتة، "وسط معلومات عن وجود روسي خلال الاحتفالية".

في حين أفادت وكالة تابعة لقوات حكومة دمشق بـ "سقوط صاروخ مصدره التنظيمات الإرهابية على تجمّع حاشد في مدينة السقيلبية بريف حماة"، أسفر عن مقتل شخصين وجرح 12 آخرين.

وأضافت أن "الإرهابيين استهدفوا بصاروخ احتفالاً دينياً بمناسبة افتتاح كنيسة آية صوفيا في المدينة".

(د ع)