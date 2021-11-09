وقوع 4 قتلى، وإصابة 4 اخرين في الهول

وأفاد مراسلنا بأن الاقتتال وقع بين أولاد العمومة في عشيرة الهزيم من قبيلة الجبور، في قرية "الحني" جنوب بلدة الهول 45 شرق مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا.

وأشار أن الاقتتال جاء على خلفية شجار للأطفال، الذي تحول لاحقاً إلى اقتتال بين أبناء العمومة بالأسلحة الرشاشة، في القرية.

وأكد مراسلنا نقلاً عن عوائل عشيرة الهزيم وقوع 4 قتلى في الاقتتال من بينهم امرأة، وإصابة 4 آخرين، دون أن يتمكن من الحصول على الأسماء.

ونقلاً عن نفس المصدر، فإن حالة المصابين حرجة في إحدى مشافي مدينة الحسكة التي نقلوا إليها على إثر إصابتهم.

(ع م/أم)

ANHA