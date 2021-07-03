وقفة نسائية في الحسكة احتجاجاً على قتل الفتاة القاصر

قتلت مجموعة أشخاص الفتاة القاصر "ع س" في مدينة الحسكة رمياً بالرصاص، ووثقوا جريمتهم بمقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

تنديداً بالجريمة، شاركت العشرات من النساء وعضوات مؤتمر ستار والتنظيمات النسائية ومنسقية المرأة في الإدارة الذاتية بمقاطعة الحسكة في وقفة احتجاجية، أقيمت أمام ديوان العدالة.

وشكلت خلال الوقفة، لجنة تألفت من "الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة سمر عبد الله وإدارية مؤتمر ستار وعضو المنسقية سوزدار عفرين وأفين باشو"، لتقدم طلباً إلى ديوان العدالة لمحاسبة جميع المشاركين في الجريمة.

واستقبل الوفد من قبل الرئيسة المشتركة لديوان العدالة كثيرة نعمة، والمحامية بشيرة جمال الدين والقاضية في النيابة العامة في مقاطعة الحسكة رشا أحمد.

حالات قتل النساء تزداد

الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة سمر العبدالله أشارت إلى ازدياد حالات قتل النساء في الآونة الأخيرة، وقالت: "نتيجة ازدياد حالات القتل بحق النساء وخاصةً تحت مسمى "الشرف" من قبل أشخاص نصّبوا أنفسهم كحكم لقتل النساء، وكان المطلب الرئيسي هو في حال وقوع جريمة قتل يجب أن تتقدم التنظيمات النسائية أمام النيابة العامة كمدعي شخصي بجريمة قتل أي امرأة وأي إسقاط للحق".

مبينة أنه "من ناحية العقوبة، على أي مرتكب لجريمة قتل بحق امرأة وخاصة جرائم بدواعي الشرف يجب أن تكون هناك عقوبات رادعة ومشددة لمن يرتكب هذه الأفعال".

(كروب/س و)

ANHA