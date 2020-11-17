وقفة المرأة في كركي لكي.. نشاطات عدة لتنمية مهارات المرأة

تسعى وقفة المرأة الحرة في سوريا (فرع كركي لكي) التي افتتحت عام 2017 إلى تمكين قدرات المرأة عبر خضوعها إلى تدريبات بمختلف المجالات وإتاحة فرص العمل أمامها لتفعيل دورها في المجتمع.

وتعمل في الوقفة 3 عضوات يعملن على إلقاء محاضرات وافتتاح مشاريع ودورات تعليمية، وتضم لجنتي (الصحة والإعلام).

مشاريع عدة نفذّتها وقفة المرأة

نفذت وقفة المرأة الحرة في كركي لكي عدة مشاريع تأهيلية من شأنها تأهيل المرأة والطفل نفسيًا ومعنويًا.

وافتتحت دورات تدريبية مماثلة على مهن الخياطة والحياكة، وخلال العام الحالي خضعت حوالي 100 امرأة وشابة إلى الدورة.

كما تتلقى النساء والشابات دروس للتمريض والإسعافات الأولية من قبل الكوادر الطبية، ليتمكنّ من معالجة أطفالهن في منازلهن، وتتمحور الدروسهن حول أمراض سرطان الثدي وصحة الجسم وغيرها من الدروس المتعلقة ببنية المرأة، بالإضافة إلى دروس خاصة للوقاية من فيروس كورونا.

ندوات ومحاضرات تثقيفية

ولتوعية وتثقيف النساء وعضوات المؤسسات، تلقي عضوات وقفة المرأة محاضرات متنوعة للنساء العاملات في مؤسسات المجتمع المدني وعضوات كومينات الشعب وطلبة المدارس.

واستفادت من المحاضرات حوالي 5000 امرأة في العام الحالي، وتمحورت المحاضرات حول (الصحة، دور المرأة في المجتمع، تمكين المرأة من المساهمة في بناء مجتمعها، ومحاضرات توعية في الأخلاق والثقافة والفن).

وتقول ليلى عمر، إدارية، وقفة المرأة الحرة، إن الوقفة فتحت المجال أمام المرأة لممارسة مواهبها، و أتاحت فرص العمل أمامها لتستطيع الاعتماد على ذاتها و تقوية شخصيتها في المجتمع.

روضتان لتأهيل الأطفال

وتقويةً لمهارات الأطفال ومساعدة الأمهات على توعية أطفالهن، افتتحت وقفة المرأة روضتين للأطفال في ناحية كركي لكي وقراها.

ويبلغ عدد الأطفال في كل روضة حوالي 40طفلاً/ـة تتراوح أعمارهم ما بين 3 سنوات إلى 5 سنوات.

وتعمل في كل روضة 5 معلمات، يبدأن الدوام في ساعات الصباح حتى ساعات الظهيرة، بتدريب الأطفال على الأحرف والأرقام وفن الرسم وغيرها من النشاطات الترفيهية.

وأشارت ليلى عمر، إدارية وقفة المرأة الحرة في سوريا فرع ناحية كركي لكي إلى أنهن يعملن على تدريب النساء في مختلف المجالات، وقالت: "هناك إقبال كثير من قبل النساء للانضمام إلى الدورات التدريبية، ونحاول بقدر المستطاع استقطاب أكبر عدد من النساء و تدريبهن".

أيضًا، تتوجه عضوات في الوقفة إلى القرى التابعة لناحية كركي لكي، وتحديدًا إلى القرى البعيدة من مركز المدينة لتدريب النساء على الإسعافات الأولية و إعطاء محاضرات خاصة لهن.

(م ح)

ANHA