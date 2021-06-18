وقفة المرأة الحرة تختتم كونفرانسها الأول بجملة من القرارات وتعيين إداريات جدد

وكانت قد بدأت أعمال الكونفرانس الأول لوقفة المرأة الحرة في سوريا، تحت شعار "هناك عالم حر وحياة حرة، يجب تحقيقها"، بحضور 200 ممثلة عن كافة المؤسسات والتنظيمات النسوية في شمال وشرق سوريا.

وخلال أعمال المؤتمر تم إلقاء كلمات من قبل الحضور وعرض سيليفزيون عن أعمال الوقفة خلال الفترة الماضية، من ثم النقاش على الوضع السياسي وأوضاع المرأة في المنطقة من قبل الحضور، تلاها النقاش على الوضع التنظيمي والنظام الداخلي لوقفة المرأة الحرة في سوريا، واقتراح وتعديل بعض البنود والتصديق عليها من قبل الحضور.

وفي الختام تم اتخاذ جملة من القرارات من أجل أعمال الوقفة في الأعوام القادمة، وذلك عقب انتخاب خمسة إداريات لمجلس الوقفة في سوريا.

وتضمنت القرارات التي اتخذت في الكونفرانس كالتالي:

افتتاح مراكز لحماية المرأة ودعم حريتها. لتثقيف المجتمع افتتاح دورات تدريبية للموسيقى والغناء والتصوير وغيرها. افتتاح دورات تدريبية للمرأة الشابة من أجل حماية وجود المرأة. افتتاح مراكز لدورات الصيفية للأطفال. افتتاح حدائق باسم" آري". افتتاح مراكز تدريب خاصة لأطفال "كسكا سور". توحيد جهود جميع النساء لوقفة المرأة الحرة في الشرق الأوسط تحت مظلة واحدة. البدء بحملة خاصة لإلقاء محاضرات وعقد اجتماعات للمجتمع. تطوير طرائق تعليم الأطفال. دعم ذوي الدخل المحدود من الناحيتين المادية والمعنوية. تفعيل دور المرأة المساهمة في بناء المجتمع من الناحية المسلكية وتدريبها. محو الذهنية الذكورية عبر تدريب المجتمع على الديمقراطية.

(كروبل)

ANHA