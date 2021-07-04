وقفة المرأة الحرة في سوريا تدعو لعدم التساهل مع المجرمين

تداول نشطاء على موقع "فيسبوك"، فيديو لفتاة قاصر، من حي الزهور بغويران الواقعة في مدينة الحسكة، تُقتل رمياً بالرصاص على يد مجموعة من الأشخاص يعتقد أنهم ذووها.

وفي هذا الصدد أدلت اليوم وقفة المرأة الحرة ببيان استنكرت فيه جريمة القتل بحق الفتاة القاصر.

البيان قرئ من قبل عضوة وقفة المرأة الحرة، حسينة محمد، وذلك من أمام مركز الوقفة بمدينة قامشلو، بحضور ممثلات العديد من الحركات والمنظمات النسائية.

وجاء في مستهل البيان "بعد عقود من عمر الديمقراطية وحقوق الإنسان التي يفترض أن ننعم بها جميعاً كحقوق كفلتها دساتير عالمية يصدمنا مقتل تلك فتاة الحسكة بصورة بشعة".

مبيناً أن "ما لحق بها من ضرب وإهانة وتشويه اغتيالٌ لطفولتها البريئة" لافتة أن "زواج الطفلات غير القانوني واحدة من الجرائم التي تتكرر يومياً وتُقترف بحق الآلاف من الطفلات والفتيات بعيداً عن القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية".

وأدانت الوقفة في ختام بيانها هذه الجريمة واستنكرتها داعية الجهات المعنية لاتخاذ أشد العقوبات وعدم التساهل مع المجرمين.

(إس/ س ر)

ANHA