وقفة احتجاجية لشبيبة قامشلو استنكارا لقصف الاحتلال التركي منزلا في كوباني

للتنديد باستهداف دولة الاحتلال التركي عبر الطائرات المسيرة منزلاً في كوباني نظمت حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في مدينة قامشلو وقفة احتجاجية.

شارك في الفعالية التي أقيمت أمام دوار أوصمان صبري بمدينة قامشلو أهالي المدينة وردد المشاركون فيها شعارات تحيي الشهداء.

تحدث خلال الفعالية عضو حركة الشبيبة الثورية السورية باهوز هركول وأوضح بأن شعوب شمال وشرق سوريا تواجه الآن حرباً جديدة، وقال:" يحاول العدو بكل الطرق والوسائل تسيير الحرب الخاصة ضد شعوب هذا الوطن، ولكنه لن ينجح في مبتغاه لأننا أصحاب فلسفة وإرادة".

وبيّن باهوز هركول أن الهجمات التي تستهدف كوباني وريف بلدة زركان تهدف كلها إلى تنفيذ مؤامرة دولية وهي معادية لحقوق الإنسان، وتابع بالقول:" نحن كشبيبة قامشلو من جميع المكونات واجبنا الوقوف أمام هذه المؤامرة. لن يستطيع العدو أبداً كسر قوتنا على أرضنا".

وانتهت الفعالية بترديد شعارات تندد بالخيانة وشعارات تمجد الشهداء.

(م م)

ANHA