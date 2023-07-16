وقفة احتجاجية للتنديد بممارسات دولة الاحتلال التركي بحق القائد عبد الله أوجلان

وتجمعت ممثلات عن الإدارة المدنية في الطبقة والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية والحركات النسوية في مزار الشهداء في الطبقة للمشاركة في وقفة احتجاجية للتنديد بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان.

ووقفت المشاركات خمس دقائق صمت احتجاجاً على ممارسات دولة الاحتلال التركي بحق القائد عبد الله أوجلان

ومن ثم ألقيت كلمة من قبل عضوة مجلس تجمع نساء زنوبيا ماجدة الكريم، قالت فيها: "لا يكاد يمر يوم دون أن تنكشف خيوط المؤامرة التي أعدتها الدول الإمبريالية منذ 24 عاماً ضد قائد الإنسانية".

وأشارت ماجدة الكريم إلى وصول رسائل خاصة للقائد عبر إدارة سجن إمرالي من قبل دولة الاحتلال التركي فيها تهديد صريح بتسميمه قائلة: "ها هي فصول المؤامرة وحلقاتها تتوالى شيئاً فشيئاً لتكشف مدى الحقد والضغينة التي يكنها المتآمرون لقائدنا ومشروعنا".

واستنكرت ماجدة الكريم انتهاكات دولة الاحتلال التركي ضد القائد عبدالله أوجلان: "إن دولة الاحتلال التركي تمادت باعتداءاتها وتهديداتها إلى درجة خطيرة الأمر الذي دفعنا إلى رفع وتيرة نضالنا ومقاومتنا ورفضنا لهذه التهديدات التي تندرج ضمن خانة الإرهاب الفكري".

وحمّلت ماجدة الكريم خلال كلمتها "الدولة التركية والمجتمعات الدولية بجميع منظماتها الإنسانية والحقوقية وعلى رأسها لجنة مناهضة التعذيب CPTمسؤولية أي مكروه يصيب القائد".

وفي الختام عاهدت ماجدة الكريم "القائد على مواصلة النضال من أجل حريته وصحته وسلامته حت يتحطم نظام التعذيب في إمرالي".

ومن ثم عرض سنفزيون عن مقاومة السجون في تركيا ومقاومة 14 تموز.

واختتمت الوقفة الاحتجاجية بترديد شعارات تحيي مقاومة القائد عبد الله أوجلان في إمرالي ومقاومة المرأة.

(س ك/ك)

ANHA