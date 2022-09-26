وقفة احتجاجية للنساء في زركان على خلفية مقتل الشابة جينا أميني على يد السلطات الإيرانية

بتنظيم من مؤتمر ستار، خرجت النساء في ناحية زركان الواقعة في مناطق التماس مع دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها شمال غرب مقاطعة الحسكة، في وقفة احتجاجية على مقتل الشابة الكردية جينا أميني، وقطعن خلالها الطريق العام لبعض الوقت، في تعبير على تضامنهن مع الاحتجاجات الشعبية التي تعم روجهلات (شرق كردستان) وإيران بقيادة المرأة.

وحملت المشاركات يافطات كتب عليها عبارات "كلنا جينا أميني"، وصورها، بالإضافة إلى أعلام مؤتمر ستار.

وتخللت الوقفة الاحتجاجية، كلمة لمؤتمر ستار ألقتها عضوة لجنة حماية المرأة في مؤتمر ستار بالناحية سماح حمادي، استنكرت فيها الجريمة البشعة التي قامت بها السلطات الإيرانية بحق الشابة الكردية جينا أميني، ووصفت (جينا) بصوت المرأة الحرة في إيران.

وأعربت عن تضامنها مع الشابة جينا أميني، وفي رسالة للسلطات الإيرانية، قالت "إن شعري وبدني ليس عورة إنما أفعالكم هي العورة، جينا لم تمت بل خلفت ورائها الآلاف من جينا".

وانتهت الوقفة الاحتجاجية بإحراق المشاركات أغطية الرأس.

(ز ل/أم)

ANHA