وقفة احتجاجية للأرمن والسريان في الحسكة للمطالبة بالاعتراف بالمجازر الأرمنية

وتجمع أبناء المكون الأرمني أمام النصب التذكاري للمجزرة الأرمنية في حي الناصرة في مدينة الحسكة، لاستذكار ضحايا الإبادة الجماعية "المجازر الأرمنية" التي ارتكبتها الدولة العثمانية بحق الأرمن ما بين أعوام 1915ـ1917 وكان ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء, وتشرد الآلاف وتوجههم للدولة المجاورة.

وحمل المشاركون لافتات كتب عليها "الاعتراف الدولي بإبادة 1915 على يد السلطات العثمانية هو السبيل لنيل الحقوق الثقافية للشعوب المتضررة، نطالب المجتمع الدولي بالاعتراف الرسمي بالإبادة".

ووقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الضحايا، ومن ثم أشعلوا الشموع.

كما وقع المشاركون على عريضة كبيرة تتضمن المطالبة بالاعتراف الدولي بالإبادة الجماعية ضد الأرمن والسريان والآشوريين.

(كروب/ك)