وقفة احتجاجية في هلسنكي احتجاجاً على اعتقال ليلى كوفن وموسى فارس

ونظم مركز المجتمع الديمقراطي الكردي NCDK ومبادرة المرأة الكردية، وقفة احتجاجية وسط العاصمة الفنلندية هلسنكي، على خلفية إقدام السلطات التركية على اعتقال الساسة الكرد ليلى كوفن وموسى فارس.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية العشرات من أبناء الجالية الكردية في فنلندا، ورفع المحتجون لافتات كتبت عليها عبارات الشجب والتنديد.

وخلال الوقفة الاحتجاجية قرئ بيان باسم مبادرة المرأة الكردية باللغتين الإنكليزية والفنلندية.

وكانت السلطات التركية اعتقلت كلاً من الساسة ليلى كوفن وموسى فارس في الـ 4 من شهر حزيران الجاري بعد ساعات من تصويت البرلمان التركي على رفع الحصانة الدبلوماسية عنهما.